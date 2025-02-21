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Antalyaspor'da 4 eksik var

Antalyaspor'da 4 eksik var

10:4321/02/2025, Cuma
AA
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Emre Belözoğlu, Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü.
Emre Belözoğlu, Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü.

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlı takımda teknik direktör Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.


Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.



Belözoğlu'yla birlikte 4 eksik

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.


Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.





#Süper Lig
#Antalyaspor
#Kasımpaşa

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