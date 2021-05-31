Antalyaspor'da yıldızlar gitti

Fraport TAV Antalyaspor'da 4 futbolcu takıma veda etti.

Kırmızı-beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı.

Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov ise sözleşme imzalamak için süre istedi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeler devam ediyor.

Başkan adayı Aziz Çetin

Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri bugün saat 17.00'de yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Başkan, 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek.

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Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.