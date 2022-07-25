Antalyaspor'dan eşi benzeri görülmeyen hamle

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzun Almanya kampında futbolcularımıza İngiliz Uyku Koçu Nick Littlehales tarafından uyku eğitimi verildi. Nick Littlehales, takımımızın kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği eğitimde sporcuların uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirme yaparken uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini de anlattı. İngiliz uyku koçu, futbolcularımızı gözlemlemek için takımımızın antrenmanını da izledi ve daha sonra düşüncelerini Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile paylaştı. Nick Littlehales, futbolcularımıza ikinci uyku eğitimini yarın sabah yapacak." ifadelerine yer verildi.

Uyku Koçu Nick Littlehales