Antalyasporlu Bünyamin Balcı'ya sürpriz talip: Maçını canlı izledi

Yılmaz Vural Kovid sürecinde yaşadıklarını anlattı: 10 gün entübe olmak demek, hayatla bağınız yok ölüyorsunuz

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde iki kez koronavirüse yakalanan ve 10 gün entübe olarak hastanede yatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.



Deneyimli çalıştırıcı, '10 gün entübe olmak demek, hayatla 10 gün bağınız yok. Ölüyorsunuz. Haşa. Ve bu süre içerisinde bağışıklık sisteminiz güçlüyse, yapılan tedaviler doğruysa, hastane doktorları bu konuda çok bilinçli ve yeterliyse kurtulma şansınız çok. Değilse, gittiniz. Değer mi yani? Dolayısıyla ben o 10 gün sonunda kalktığımda sırf gözlerim oynuyordu.' diye konuştu.

