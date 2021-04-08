Spor Antalyasporlu Bünyamin Balcıya sürpriz talip Maçını canlı izledi
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Antalyasporlu Bünyamin Balcı'ya sürpriz talip: Maçını canlı izledi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg tarafından izleniyor.

Haber Merkezi DHA
Antalyasporlu Bünyamin Balcıya sürpriz talip: Maçını canlı izledi
Fransız gözlemci, menajer Yiğit Oruç (solda) ile birlikte maçı takip etti.

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor’un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi.

Strasbourg Kulübü'nün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor’un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

  • Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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