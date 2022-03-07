Antep'te puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de 28. hafta oynanan 3 maçla sona erdi. 36 puanlı Gaziantep FK sahsında 42 puanı bulunan Hatayspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Gaziantep FK'nın golleri 5 ve 79. dakikalarda Alexandru Maxim'den geldi. Hataspor'un gollerini ise 20. dakikada (KK) Steven Caulker ve 30. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltti. Hatayspor'da puanını 43 yaptı.
Süper Lig'in 29. haftasında Gazintep FK deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.