Anthony Edwards 44 sayıyla oynadı! Minnesota Timberwolves kazandı

NBA’de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Minnesota Timberwolves, FedExForum’da karşılaştığı Memphis Grizzlies’ı 141-125’lik skorla mağlup etti ve 47. galibiyetini kazandı. Minnesota’da Anthony Edwards 44 sayı, 5 ribaund ve Julius Randle de 31 sayı, 10 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 33. yenilgisini alan Memphis’te ise Ja Morant 36 sayı, Desmond Bane 28 sayı ve Jaren Jackson Jr. da 23 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.