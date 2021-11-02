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Antonio Conte Premier Lig'e geri döndü

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle istenilen sonucu alamayan Santo'nun sözleşmesi feshedildi. Portekizli hocadan boşalan teknik direktörlük görevine ise İtalyan teknik adam Antonio Conte getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Antonio Conte Premier Lige geri döndü
Tottenham, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tottenham Hotspur’un yeni teknik direktörü Antonio Conte oldu. Londra ekibi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam ile 2023 yazına kadar geçerli olan ve içerisinde uzatma opsiyonu da bulunan bir sözleşme imzaladı.

"Başkan beni etkiledi"

Resmi imzaların atılmasının ardından Londra ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan Antonio Conte, teknik direktörlüğe tekrardan geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Conte, “Teknik direktörlüğe, tekrardan baş kahraman olmak isteyen bir Premier Lig takımında döndüğüm için çok mutluyum. Bir oyuncu ve antrenör olarak beni her zaman farklı kılan tutku, zihniyet ve kararlılığı, takıma ve taraftarlara aktarma konusunda çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter’den yeni ayrılmıştım. Duygusal bir durum olduğu için antrenörlüğe geri dönmek adına doğru bir zaman olmadığını düşündüm. Başkan Levy’nin bu görevi bana emanet etme konusundaki tutkusu beni her zaman etkiledi ve bu fırsatı büyük bir inanç ile değerlendirmeyi tercih ettim” ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan Tottenham Hotspur Sportif Direktörü Fabio Paratici de Conte’yi takıma kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söylerken deneyimli teknik adamın çalışmalarını görmek için sabırsızlandığını vurguladı.

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