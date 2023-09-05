Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.