Arabistan'dan Berat iddiası

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Arap basınına göre; Beşiktaş ve Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için devreye girdi. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ifade edilirken oyuncu için temasların yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.