Arabistan'dan Berat iddiası

Berat Özdemir'in kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
Arap basınına göre; Beşiktaş ve Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için devreye girdi. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ifade edilirken oyuncu için temasların yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.
2021 yılında Trabzonspor'dan El-İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, Suudi ekibinde toplam 31 karşılaşmaya çıkarken 1 gollük performans sergiledi.