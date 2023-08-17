Arao'nun transferi açıklandı

Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Yunan ekibi, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Fenerbahçe de yayınladığı açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
Sarı-lacivertli kulübün Arao'nun transferinden yaklaşık 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, sarı-lacivertli formayla 45 maça çıkmış ve 1 gol atıp 5 asist kaydetmişti.