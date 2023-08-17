|
Spor

Arao'nun transferi açıklandı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Brezilyalı futbolcu Willian Arao, Panathinaikos'a transfer oldu.

15:06 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Yunan ekibi, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.


Fenerbahçe de yayınladığı açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.


Sarı-lacivertli kulübün Arao'nun transferinden yaklaşık 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.


Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, sarı-lacivertli formayla 45 maça çıkmış ve 1 gol atıp 5 asist kaydetmişti.





#Fenerbahçe
#Willian Arao
#Panathinaikos
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?