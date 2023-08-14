Arda Güler ameliyat oldu

Diz menisküs ameliyatı oldu.
Real Madrid'in genç yıldız Arda Güler, menisküs rahatsızlığının konservatif tedavisinde az ilerleme kaydedilmesi nedeniyle ameliyat oldu.
"Oyuncumuz Arda Güler, bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Önümüzdeki günlerde iyileşme süreci başlayacak"
Operasyon bugün Madrid'de gerçekleşti.
Ameliyat sonrası Arda Güler'in en az iki ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de şanssızlık devam ediyor. Kaleci Thibaut Courtois ve stoper Eder Militao'nun çapraz bağları kopmuştu.
İki oyuncunun da ilerleyen günlerde ameliyat olması bekleniyor.