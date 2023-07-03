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Spor

Arda Güler Barça'ya yakın

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid arasındaki kapışma devam ederken, Katalan devinin transferde bir adım ileride olduğu hatta ön anlaşmaya vardığı iddia edildi.

10:44 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Barca Times'ın haberine göre; Barcelona, Arda ile önümüzdeki günlerde anlaşmayı nihayate erdirme konusunda güvence aldı. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülürken, Arda'ya 10 milyon Euro imza parası ödeneceği iddia edildi.


Futbolcunun sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi konulacağı,Fenerbahçe'ye ise 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülüyor.


Haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Arda için Bodrum'da yapacağı görüşmenin çok önemli olduğu vurgulanırken, oyuncuya başka taliplerin de olduğu ancak Katalan ekibinin transferde bir adım önde bulunduğu belirtildi. Arda Güler bu yaz Barcelona'ya transfer olsa bile iki kulüp de genç futbolcunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kalması konusunda mutabık durumda.


Real Madrid'den 3 taksit önermesi

Real Madrid, Arda Güler'in 17.5 milyon Euro serbest kalma bedelini 3 taksitte 24 ayda ödemeyi ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay vermeyi Fenerbahçe'ye önerdi.


Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona antrenörlerinin Arda'yı Messi'ye benzettiklerini de belirtildi.




#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Barcelona
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