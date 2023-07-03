Arda Güler Barça'ya yakın

Haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Arda için Bodrum'da yapacağı görüşmenin çok önemli olduğu vurgulanırken, oyuncuya başka taliplerin de olduğu ancak Katalan ekibinin transferde bir adım önde bulunduğu belirtildi. Arda Güler bu yaz Barcelona'ya transfer olsa bile iki kulüp de genç futbolcunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kalması konusunda mutabık durumda.