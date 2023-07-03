Arda Güler Barça'ya yakın

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro
Barca Times'ın haberine göre; Barcelona, Arda ile önümüzdeki günlerde anlaşmayı nihayate erdirme konusunda güvence aldı. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülürken, Arda'ya 10 milyon Euro imza parası ödeneceği iddia edildi.
Futbolcunun sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi konulacağı,Fenerbahçe'ye ise 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülüyor.
Haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Arda için Bodrum'da yapacağı görüşmenin çok önemli olduğu vurgulanırken, oyuncuya başka taliplerin de olduğu ancak Katalan ekibinin transferde bir adım önde bulunduğu belirtildi. Arda Güler bu yaz Barcelona'ya transfer olsa bile iki kulüp de genç futbolcunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kalması konusunda mutabık durumda.
Real Madrid, Arda Güler'in 17.5 milyon Euro serbest kalma bedelini 3 taksitte 24 ayda ödemeyi ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay vermeyi Fenerbahçe'ye önerdi.
Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona antrenörlerinin Arda'yı Messi'ye benzettiklerini de belirtildi.