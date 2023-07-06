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Spor

Arda Güler bugün Madrid'e uçuyor

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, bugün kalkacak özel uçakla Madrid'e gidecek.

11:27 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
Arda Güler, sarı-lacivertli formayla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 asist kaydetti.

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 asist kaydetti.

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı.


Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek.


Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak. Sarı-lacivertliler ayrıca genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.

Arda Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeye imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor




#Arda Güler
#Real Madrid
#Fenerbahçe
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