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Spor

Arda Güler geri döndü

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı.

17:12 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Arda Güler'in idmandan görüntüsü paylaşıldı.

Arda Güler'in idmandan görüntüsü paylaşıldı.

Real Madrid'de Arda Güler iyileşti. Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. ​​​​


Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.


Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.






#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
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