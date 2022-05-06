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Arda Güler göz hapsinde

Fenerbahçe’nin yıldız adayı Arda Güler için Borussia Dortmund'un girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Genç oyuncu için Barcelona’nın da detaylı raporlara sahip olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler göz hapsinde
Arda Güler ​Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkış alan genç futbolcu Arda Güler için İspanya’dan bir haber gündeme geldi. Diario Sport’ta yer alan habere göre; Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde, Arda için Barcelona’nın da detaylı raporlara sahip olduğu belirtildi. Borussia Dortmund’un transfer için şu an İspanyol ekibinin önüne geçtiği vurgulandı.

Arda’nın bu sezon Fenerbahçe’deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi. Arda’nın Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı da hatırlatıldı.

Genç yeteneğin Avrupa’ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi.


Kulüp tarihine geçmişti

Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına ikinci haftada Antalyaspor karşısında çıkan 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor’u 14 Mart’ta 5-2 yendiği müsabakada ise ilk golünü kaydetmişti. Söz konusu karşılaşmanın 74. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan Arda, 2-2 devam eden maçın 78. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Sahadaki öz güveniyle dikkati çeken Arda, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu unvanını elde etmişti.

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