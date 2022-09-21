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Arda Güler için acele edilmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler ile özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam, adaleleri gelişimini tamamlamayan Arda’ya birden aşırı yük bindirip, olası ciddi bir sakatlık yaşamasını istemiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arda Güler için acele edilmeyecek
Arda Güler, Fenerbahçe'nin en genç 10 numarası.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un oyun sisteminde Arda Güler’in kadroda yer bulması kolay değil. 17 yaşındaki yıldız adayının fiziksel anlamda güçlü olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, adaleleri gelişimini tamamlamayan Arda’ya birden aşırı yük bindirip, olası ciddi bir sakatlık yaşamasını istemiyor.

Arda Güler için özel bir çaba harcanıyor

Arda Güler’in yeteneklerini beğenen, kalitesini bilen Jesus, yardımcılarıyla birlikte genç futbolcunun gelişimi için özel bir çaba harcıyor. Görüntülü analizler eşliğinde Arda’nın eksiklerini gidermeye çalışan Jesus, özellikle topsuz oyunda neler yapması gerektiğini anlatıyor.

  • Jesus, şu an ilk 11’de düşünmediği genç futbolcuyu sonradan oyuna dahil ederek süre vermeye devam edecek. Arda da idman haricinde fizik seviyesini üst seviyeye çekmek için kondisyoner eşliğinde özel çalışmalar yapıyor.

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