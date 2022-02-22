Spor Arda Güler parlıyor
FUTBOL FUTBOL

Arda Güler parlıyor

Fenerbahçe’nin, Hatayspor’u 2-0 yendiği maçta 73 dakika süre alan Arda Güler, savunma ve hücumdaki katkısıyla dikkat çekti. Yüzde 90 pas isabeti yakalayan 16 yaşındaki oyuncu, 3 top çalıp, 1 pas arası yaptı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesini 4 yıl daha uzatacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler parlıyor
Arda Güler performansıyla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

Fenerbahçe’nin ligde sahasında Hatayspor’u 2-0 yendiği maçta 73 dakika süre alan Arda Güler, sarı-lacivertli camianın umudu oldu.

Başarılı istatistiği ile dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu, “Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe’min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11’de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe yönetimi, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Arda Güler’in sözleşmesini uzatacak. Sarı-lacivertliler, şimdiden Avrupa’nın çok ciddi kulüplerinin izleme ekipleri tarafından takip edilen Arda’nın sözleşmesini 4 yıl daha uzatacak.

Gençlerle devam

Hatayspor maçında Arda Güler, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp’a şans veren teknik direktör İsmail Kartal, kalan haftalarda tecrübeli ve genç oyuncular arasında denge kurarak yoluna devam etmek istiyor.

Tecrübeli teknik adam, “Maçta öz güvenli oynamanızı istiyorum. Kendi futbolunuzu oynayın, kendinizin olun, çalım atın, şut çekin. Hata yapmaktan korkmayın” dedi. Kartal gençlere de “Hata yapmaktan korkmayın” telkininde bulundu.

Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi
SPOR
Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi


Evlenecek çiftlere devletten 32 bin TL: Kimler çeyiz hesabı açabilir?

Evlenecek çiftlere devletten 32 bin TL: Kimler çeyiz hesabı açabilir?
Tıp tarihine geçtiler

Tıp tarihine geçtiler

​Bilim insanlarının büyük başarısı.
Ölüm listesi hazırladı

​Savaş çıkaracak hamle sonrası dikkat çeken iddia.
Altın bir yılın zirvesinde

Altın bir yılın zirvesinde

​Putin'in talimatı sonrası hızla yükselişe geçti.

​1915 Çanakkale Köprüsü; ticarete, turizme ve yatırıma can damarı olacak.

​Diğer belediyeler KDV indirimine gitti.

Asiye ölümden döndü, tutuklu yargılanan dört kişi tahliye oldu.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya gözdağı.

Balıkesir'de gece yarısı korkutan yangın.

​Selçuk Bayraktar: SİHA'da dünyada ilk üçteyiz.

​Türkiye'de organize edilen ilk İklim Şûrâsı Konya'da başladı.

​AB ve Ukrayna'dan BMGK'ya 'Acilen toplanın' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.