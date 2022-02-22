Arda Güler parlıyor

Fenerbahçe’nin ligde sahasında Hatayspor’u 2-0 yendiği maçta 73 dakika süre alan Arda Güler, sarı-lacivertli camianın umudu oldu.

Başarılı istatistiği ile dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu, “Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe’min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11’de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe yönetimi, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Arda Güler’in sözleşmesini uzatacak. Sarı-lacivertliler, şimdiden Avrupa’nın çok ciddi kulüplerinin izleme ekipleri tarafından takip edilen Arda’nın sözleşmesini 4 yıl daha uzatacak.

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Gelecegin 10 nrasi 🔥💛💙 @10ardaguler pic.twitter.com/c0fy3Ltulw — Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 21, 2022

Gençlerle devam

Hatayspor maçında Arda Güler, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp’a şans veren teknik direktör İsmail Kartal, kalan haftalarda tecrübeli ve genç oyuncular arasında denge kurarak yoluna devam etmek istiyor.

Tecrübeli teknik adam, “Maçta öz güvenli oynamanızı istiyorum. Kendi futbolunuzu oynayın, kendinizin olun, çalım atın, şut çekin. Hata yapmaktan korkmayın” dedi. Kartal gençlere de “Hata yapmaktan korkmayın” telkininde bulundu.