Arda Güler: Rakiplerimiz puan kaybedecek

Arda Güler, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 18 yaşındaki futbolcunun kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:





"Rakiplerimiz puan kaybedecek"





"Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok önemli. Çok gencim. Her hafta maç maç bakıp 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Her maçımızı kazanırsak iki kupayı da alırız, rakiplerimiz puan kaybedecek."





"Taraftarlarımıza biraz rahat maç izlettiremeliyiz"





"Son dakika golleri bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamalıyız. Taraftarlarımız biraz rahat maç izlemeli. Ancak bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Son ana kadar devam edeceğiz ve inşallah şampiyon olacağız."





"Bu sevgiye karşılık vermek istiyorum"





"Benim gibi genç oyuncular için taraftarların desteği çok önemli. Taraflı tarafsız çok seviliyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek istiyorum."





"Baskı hissetmiyorum"





"Şu an yaptıklarım benim küçüklük hayallerimdi. O yüzden şu anda bir baskı hissetmiyorum ve keyif almaya çalışıyorum. Herkesin çok şey beklediğini biliyorum ve en başta ben de korkuyordum baskı hissedebileceğime dair ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, özellikle iç sahada."





"Odegaard ve De Bruyne'ü izlemeyi seviyorum"

"İdmanlardan sonra topla çalışmalar yapıyorum. Bu ara çok kaçırdım. Oynadıkça atacağım inşallah, inanıyorum. Küçüklükten beri Alex ve Mesut Özil'i çok izledim. Şu anda da Odegaard ve De Bruyne'ü izlemeyi seviyorum. Futbolu izlemeyi ve konuşmayı da çok seviyorum. Sürekli yenilik oluyor ve bizim de bu yenilikleri takip etmemiz gerekiyor."











