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Spor

Arda Güler ve ailesi ikna edilecek

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer alan ve sözleşmesinde '17.5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan genç yıldızın kontratında iyileştirme yapacak ve yeni sezonda takımın ana futbolcusu olacağını vurgulayacak.

09:27 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler'in anne ve babası

Arda Güler'in anne ve babası

Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer gündeminde yer alan ve 17.5 milyon euro serbest kalma bedeliyle gitme ihtimali olan Arda Güler ve ailesiyle hafta içerisinde bir yemekte buluşarak, genç yıldızı en az 1 yıl daha kalması konusunda ikna etmeye çalışacak.


Genç yıldızın sözleşmesinde iyileştirme yapılacak, aldığı yıllık ücrette önemli bir artış yapılarak ve takım seviyesine gelmesi sağlanacak. Yapılacak iyileştirmeyle Arda takım arkadaşlarıyla denk bir maaş alacak.



"Bir yıl daha kal" denilecek

Yönetim, genç yıldızın ailesine Arda Güler'in ayrılması halinde gönül verdiği Fenerbahçe taraftarlarının üzüleceğini, 1 sezon daha kalarak şampiyonluk kupasını kaldırıp, taraftarların gönüllerini kazanarak Avrupa'ya gitmesi gerektiğini anlatacak.


Fenerbahçe kalması halinde 18 yaşındaki futbolcuya yeni sezonda oynama garantisinin yanı sıra gelişimi için özel antrenör desteği de sunacak. Arda yeni sezonda yıldız futbolcuların da yer alacağı takımda başrol oyuncusu olacağı anlatılacak ve sezon boyu ilk 11'de forma giyerek gelişimini sürdüreceği ve gelişimini tamamlamadan Avrupa'ya gitmesinin yanlış olduğu örneklerle anlatılacak.




#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Süper Lig
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