Arda Güler'de kritik hafta

Yapılacak sözleşmeye bir sonraki satıştan belli bir pay koydurmak için de görüşmeler yapılıyor. Arda 1 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık oynama teklifine sıcak bakmazken, Barcelona'nın genç futbolcuyu direkt kadroya dahil etme ya da Avrupa'da başka bir takıma kiralama gibi seçenek de sunduğu belirtildi.