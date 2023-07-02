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Spor

Arda Güler'de kritik hafta

Başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere Avrupa devlerinin transferi için savaştığı Arda Güler, giderken de Fenerbahçe'ye daha fazla bonservis bedeli kazandırmak istiyor.

10:15 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Yönetim, sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Arda Gülerden 20 milyon Euro'nun üzerinden bonservis geliri hedefliyor.


Yapılacak sözleşmeye bir sonraki satıştan belli bir pay koydurmak için de görüşmeler yapılıyor. Arda 1 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık oynama teklifine sıcak bakmazken, Barcelona'nın genç futbolcuyu direkt kadroya dahil etme ya da Avrupa'da başka bir takıma kiralama gibi seçenek de sunduğu belirtildi.


Puskas'a aday gösterilebilir

FIFA, EURO 2024 Elemelerinde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında, genç futbolcunun golü aktarılarak "Milli futbolcu Arda Gülerden harika bir gol" ifadesi kullanıldı.




#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Barcelona
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