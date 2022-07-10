Arda Güler'den harika gol: Tıkla izle

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Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve diş yerlerini su bastı, yollar adeta göle döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maddi hasarların meydana geldiği yerlerde incelemelerde bulundu. Konya'daki programını yarıda kesip megakente dönen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da selden mağdur olan vatandaşlarla buluşup incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise sahada olmamasının yanı sıra İstanbul’daki afetle ilgili bir paylaşım dahi yapmaması dikkat çekti. Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı. Sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu nerede' sorusu gündem oldu. Tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, ailesiyle şehir dışında olduğunu itiraf etti.