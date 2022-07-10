Spor Arda Gülerden harika gol Tıkla izle
FUTBOL FUTBOL

Arda Güler'den harika gol: Tıkla izle

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hull City ile oynanan hazırlık maçında frikikten kaydettiği golle izleyicileri kendisine hayran bıraktı. İşte o gol...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Gülerden harika gol: Tıkla izle
Arda Güler, damga vurduğu maçtan sonra üçlü çektirdi

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Sakarya'da oynanan maçı 86. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golle 2-0 kazandı.

Oyuna 60. dakikada giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 86. dakikada ceza sahasının dışından kaydettiği frikik golü ise maça damga vurdu.

17 yaşındaki futbolcunun attığı gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte o gol:

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Türkiyede geliştirildi

Türkiye'de geliştirildi

​Denizaltıların gücüne güç katacak.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Konutlar için 5 bin lira iş yerleri için 10 bin lira veriliyor.
FOX TV İmamoğlunu canlı yayında yerden yere vurdu: İnanamadım ilk başta!

​Beton parçaları kafede oturanların üzerine düştü.

​Tatilciler akın etti, bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

​Bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

​Kamyonlar ve iş makineleri suya gömüldü.

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak uyarısı.

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor.
Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'
Gündem

Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve diş yerlerini su bastı, yollar adeta göle döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maddi hasarların meydana geldiği yerlerde incelemelerde bulundu. Konya'daki programını yarıda kesip megakente dönen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da selden mağdur olan vatandaşlarla buluşup incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise sahada olmamasının yanı sıra İstanbul’daki afetle ilgili bir paylaşım dahi yapmaması dikkat çekti. Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı. Sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu nerede' sorusu gündem oldu. Tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, ailesiyle şehir dışında olduğunu itiraf etti.
Doğukan Sinik'e izin çıktı
Spor

Doğukan Sinik'e izin çıktı

Antalyaspor, Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı.
Somali Cumhurbaşkanı Mogadişu'da Türk Osmanlı mimarisi olan camide Kurban Bayramı namazını kıldırdı
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mogadişu'da Türk Osmanlı mimarisi olan camide Kurban Bayramı namazını kıldırdı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumartesi sabahı Mogadişu'da yeni inşa edilen Türk Osmanlı mimarisi olan Ali Cumali Camii'nde Başbakan Hamza Barre, milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve yüzlerce kişiye Kurban Bayramı namazını kıldırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.