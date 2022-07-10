Arda Güler'den harika gol: Tıkla izle

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Sakarya'da oynanan maçı 86. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golle 2-0 kazandı.
Oyuna 60. dakikada giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 86. dakikada ceza sahasının dışından kaydettiği frikik golü ise maça damga vurdu.
17 yaşındaki futbolcunun attığı gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
İşte o gol: