Arda Güler'e dev talip: Fenerbahçe servet istedi

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli kazançlarından birisi olan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Birçok kulüp, 17 yaşındaki oyuncu için gözlemcilerinin İstanbul'a gönderdi.

30 milyon euro istedi

Arda Güler'i yakından takip eden ekipler arasında olan Borussia Dortmund, genç oyuncu için Fenerbahçe'nin kapsının çaldı. Fanatik'te yer alan habere göre Bundesliga ekibiyle görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 30 milyon euroluk bonservis ücreti talep etti. Dortmund ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta, 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.

SPOR Joachim Löw'ün yeni takımı belli oluyor