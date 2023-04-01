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Spor

Arda Güler'e 'hazır ol' mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde orta saha ofansif pozisyonda Miha Zajc ya da Arda Güler'i oynatmayı planlıyor.

11:09 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jesus, 21 maçta Arda Güler'e görev verdi. Genç futbolcu süre aldığı dakikalarda 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Jesus, 21 maçta Arda Güler'e görev verdi. Genç futbolcu süre aldığı dakikalarda 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Jorge Jesus, 18 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler'i Süper Lig'de yarın sahalarında yapacakları Beşiktaş derbisine hazırlıyor.


Tecrübeli teknik adam, orta sahada ofansif pozisyonda Miha Zajc ya da Arda Güler'e şans tanımayı düşünüyor. İrfan Can Kahveci de bu bölge için adaylar arasında, ancak tecrübeli futbolcunun son maçlardaki performansı düşündürüyor. Deneyimli teknik adam taktik antrenmanlarda Arda Güler'i bu pozisyonda denerken, genç yıldızla yakından ilgileniyor, kendisinden beklentilerini anlatıyor.


Arda Güler oynaması halinde hücum oyuncuları Joao Pedro ve Valencia'ya pozisyon hazırlayacak, ceza sahası çevresinde müsait pozisyonda şut çekecek.


Alioski şans bekliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında düşünmediği Makedon sol bek Alioski uzun bir süre sonra Beşiktaş derbisinde kadroda olacak.


Ligde son 5 maçta teknik heyet tarafından kadroya alınmayan Alioski sakatlığı nedeniyle operasyon geçiren Lincoln'ün sezonu kapatması, ara transfer döneminde kadroya katılan Oosterwolde'nin de sakatlanmasıyla derbide kadroda yer alacak.


Teknik direktör Jorge Jesus'un sol bekteki ilk tercihi Ferdi Kadıoğlu olacak, ancak Ferdi'nin maç içinde cezalı duruma düşmesi ya da sakatlık durumunda Alioski'ye şans doğacak.


Tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda Alioski'yi kadroya alarak daha fazla süre vereceği belirtildi.







#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Jorge Jesus
44 dakika önce
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