Arda Güler'e 'hazır ol' mesajı

Tecrübeli teknik adam, orta sahada ofansif pozisyonda Miha Zajc ya da Arda Güler'e şans tanımayı düşünüyor. İrfan Can Kahveci de bu bölge için adaylar arasında, ancak tecrübeli futbolcunun son maçlardaki performansı düşündürüyor. Deneyimli teknik adam taktik antrenmanlarda Arda Güler'i bu pozisyonda denerken, genç yıldızla yakından ilgileniyor, kendisinden beklentilerini anlatıyor.