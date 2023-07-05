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Spor

Arda Güler'in ayrılığı açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in ayrılığını duyurdu. Koç, "Arda net olarak önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olmayacak" dedi.

17:41 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 de asist kaydetti.

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 de asist kaydetti.

Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Real Madrid'e transfer olması beklenen Arda Güler'le ilgili soruya cevap verdi.


Arda'nın takımda kalmak istemediğini belirten Koç, genç yıldızın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olmayacağını söyledi.


İşte Ali Koç'un Arda Güler'le ilgili o açıklaması:

"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."






#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Ali Koç
35 dakika önce
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