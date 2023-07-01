Arda Güler'in golü Puskas'a aday olabilir

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun teklifinin detayları ortaya çıktı. Deco, Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bir kısmını hemen, kalanını 2024'te ödemeyi ve genç yıldızın bir sezon daha Fenerbahçe'de kiralık olarak kalmasını önerdi.