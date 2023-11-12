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Spor

Arda Kardeşler'den tepki çeken karar: Kırmızıyı es geçti

Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Arda Kardeşler, turuncu-lacivertli futbolcu Opoku'ya göstermediği kartla tartışma çıkardı.

Selman Ağrıkan
16:57 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:33 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zaynutdinov'un kaşı açıldı ve gözü morardı.

Zaynutdinov'un kaşı açıldı ve gözü morardı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'le oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler'in kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti.


Başakşehir'de sarı kartı bulunan Opoku, siyah-beyazlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'a diresğiyle bir müdahalede bulundu. Kazak futbolcunun gözü morarıp kaşı açılrken, hakem Arda Kardeşler ise kartına başvurmadı.


Beşiktaş tribünleri bu pozisyon sonrası Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.


Bakhtiyor Zaynutdinov, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.






#Beşiktaş
#Arda Kardeşler
#Süper Lig
#Başakşehir
1 saat önce
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