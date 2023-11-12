Arda Kardeşler'den tepki çeken karar: Kırmızıyı es geçti

Zaynutdinov'un kaşı açıldı ve gözü morardı.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'le oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler'in kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti.
Başakşehir'de sarı kartı bulunan Opoku, siyah-beyazlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'a diresğiyle bir müdahalede bulundu. Kazak futbolcunun gözü morarıp kaşı açılrken, hakem Arda Kardeşler ise kartına başvurmadı.
Beşiktaş tribünleri bu pozisyon sonrası Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.
Bakhtiyor Zaynutdinov, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.