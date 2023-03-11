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Spor

Arda Turan depremzede çocuklarla maç yaptı

Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.

10:56 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Arda Turan'ın oynadığı maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Arda Turan'ın oynadığı maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.


Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.


Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türk bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.


Arda Turan maç öncesi iki takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun ilgi

Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.


Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.


Arda Turan minik hayranlarıyla yakından ilgilendi, fotoğraf ve imza isteklerini kırmadı.
"Allah insanımıza sabır versin"

Turan, gazeteciler aracılığıyla Türk halkına baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin" dedi.



"Yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım"

Arda Turan, yardımların sürmesi çağrısında bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:


"Asla durmamamız, yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Neresi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkesin iyi niyetle iyi şeyler yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimizle didişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım."


"Onlara bir şey katabildiysem çok mutlu olurum"

Çocukların sevgi ve ilgisinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Turan, "Kardeşlerim inşallah gelecekte ülkeleri için çok değerli, kıymetli insanlar olacak. Bugün onlara bir şey katabildiysem çok mutlu olurum" değerlendirmesinde bulundu.






#Arda Turan
#Marmaris
#Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
2 saat önce
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Arda Turan depremzede çocuklarla maç yaptı
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