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Arda Turan dünya devinin başına geçebilir

Arda Turan dünya devinin başına geçebilir

18:2018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Arda Turan
Teknik direktör Arda Turan

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de 13 yıllık Diego Simeone döneminin sezon sonunda sona ereceği iddia edildi. Madrid yönetiminin Simeone dönemi sonrası için düşündüğü isimler ortaya çıktı. Listede tek Türk teknik adam var.

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de yönetim gelecek sezon teknik direktör Diego Simeone'yle yollarını ayırmayı düşünüyor.


İspanyol basınında kırmızı-beyazlıların Arjantinli teknik adam olmadan inşa edilecek bir gelecek planlaması yapmak istediği yazıldı.


Madrid devi, Arjantinli çalıştırıcının yerine teknik direktör arayışlarına başladı. Listede eski Atletico Madrid futbolcusu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'da yer alıyor.

Atletico Madrid yönetiminin Simeone dönemi sonrası için düşündüğü isimler şu şekilde;

- Fernando Torres

- Gabi

- Filipe Luis

- Arda Turan

13 yılda 8 şampiyonluk

54 yaşındaki Diego Simeone, 2011 yılından beri Atletico Madrid kulübünde görev yapmakta. Bu süreçte Madrid ekibine 2 LaLiga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandırdı.






#Atletico Madrid
#Diego Simeone
#Arda Turan

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