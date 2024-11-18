Arda Turan dünya devinin başına geçebilir

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de yönetim gelecek sezon teknik direktör Diego Simeone'yle yollarını ayırmayı düşünüyor.
İspanyol basınında kırmızı-beyazlıların Arjantinli teknik adam olmadan inşa edilecek bir gelecek planlaması yapmak istediği yazıldı.
Madrid devi, Arjantinli çalıştırıcının yerine teknik direktör arayışlarına başladı. Listede eski Atletico Madrid futbolcusu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'da yer alıyor.
- Fernando Torres
- Gabi
- Filipe Luis
- Arda Turan
54 yaşındaki Diego Simeone, 2011 yılından beri Atletico Madrid kulübünde görev yapmakta. Bu süreçte Madrid ekibine 2 LaLiga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandırdı.