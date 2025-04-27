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Arda Turan Galatasaray yenilgisinin sebebini açıkladı

Arda Turan Galatasaray yenilgisinin sebebini açıkladı

22:0427/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Arda Turan
Teknik direktör Arda Turan

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 5-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası konuştu. Avrupa için hala şansları olduğunu dile getiren Turan, "Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı." dedi.

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Eyüpspor konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Arda Turan soruları yanıtladı.


Arda Turan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Futbolda böyle günler var'

"Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı."


'Avrupa için hala şansımız var'

"Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız."


'Tepkiler sanırım bizimle ilgili'

"Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi. Biz güzellikler için buradayız. Bugün bunu başaramadık. Kendi adımıza üzgünüz. Böyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Yaptığımız şey, çok özel bir şey. Oyun olarak bugün hiçbir şeyden memnun değilim."




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