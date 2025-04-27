Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı çıldırtan tezahürat: Kendi taraftarıyla tartıştı | VİDEO

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Eyüpspor-Galatasaray maçında tribünlerinde yaşanan gerginlik damga vurdu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, kendi taraftarının tezahüratına çok sinirlenirken zor sakinleştirildi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 33. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.
Mücadelenin ikinci yarısına Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Galatasaray'a yönelik tezahüratlara sinirlenen başkan Murat Özkaya, saha kenarına inerek kendi taraftarlarına uyarılarda bulundu.
Daha sonrasında Eyüpspor taraftarları, ‘Cimbombomun çocuğu Murat Özkaya’ tezahüratı yaptı.
Başkan Murat Özkaya bu tezahürata çok sinirlenirdi. Asbaşkan Fatih Kulaksız Özkaya'yı sakinleştirmeye çalışırken zor anlar yaşadı.
İşte tribünlerde yaşanan gerginlik: