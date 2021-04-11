Arda Turan'dan imalı paylaşım: "Yer çekiminden olmuş"

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi.
Takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrıldığı fotoğrafı paylaştı.
Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.
Arda Turan'ın Instagram paylaşımı: "Kırmızı kart yok. Yerçekiminden dolayı olmuş..." pic.twitter.com/hVpD5suLHF
Arda Turan'ın Instagram paylaşımı: "Kırmızı kart yok. Yerçekiminden dolayı olmuş..." pic.twitter.com/hVpD5suLHF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 10, 2021