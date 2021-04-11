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Spor Arda Turandan imalı paylaşım "Yer çekiminden olmuş"
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Arda Turan'dan imalı paylaşım: "Yer çekiminden olmuş"

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılışının fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

Haber Merkezi İHA
Arda Turandan imalı paylaşım: Yer çekiminden olmuş
Arda Turan sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında forma giyemedi.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi.

Takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrıldığı fotoğrafı paylaştı.

Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

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