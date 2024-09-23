Arda Turan'ı kızdıran derbi sorusu!

Basın çalışanının derbiyle ilgili soru sorması üzerine Arda Turan "Bana soruyorsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisini. Derbi ne olacak? Ne olacak? Bırak sorma" ifadelerini kullandı. Arda Turan sözlerini "Baksana Eyüspor-Beşiktaş maçı var. Deseydin ki 'Arda ne yapacaksın?' ki ben ne söyledim? 9 kere 'Derbi ne olacak?' Sonra sinirlenince 'Arda sinirleniyor'" şeklinde tamamladı.