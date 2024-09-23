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Arda Turan'ı kızdıran derbi sorusu!

Arda Turan'ı kızdıran derbi sorusu!

11:2223/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arda Turan, Eyüpspor başında ilk lig mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı aldı.
Arda Turan, Eyüpspor başında ilk lig mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, mücadele sonrası bir basın mensubunun derbi sorusuna sinirlendi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maç sonrası bir basın mensubunun sorusuna sinirlendi.


Basın çalışanının derbiyle ilgili soru sorması üzerine Arda Turan "Bana soruyorsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisini. Derbi ne olacak? Ne olacak? Bırak sorma" ifadelerini kullandı. Arda Turan sözlerini "Baksana Eyüspor-Beşiktaş maçı var. Deseydin ki 'Arda ne yapacaksın?' ki ben ne söyledim? 9 kere 'Derbi ne olacak?' Sonra sinirlenince 'Arda sinirleniyor'" şeklinde tamamladı.



#Arda Turan
#Eyüpspor
#Beşiktaş

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