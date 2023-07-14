Arda'ya Messi benzetmesi

Arda Güler ses getirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ispanya macerası son derece şaşaalı başladı. Real Madrid'in sosyal medya hesabından yaptığı milli futbolcunun paylaşımları etkileşim rekorları kırarken, 18 yaşındaki futbolcu ülke basınında manşetleri süslemeye başladı.
Marca'dan Paul Polo, Arda Güler'in Real Madrid'de geçirdiği 3 günü değerlendirdi. Genç futbolcunun Zidane'ın rulet hareketiyle iki rakibini ekarte edip attığı estetik golün videosunun viral olmasından bahsedildi.
Arda Güler'in Valdebebas'taki tüm çalışanları etkilediği bildirilirken, "Bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumları yapıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin genç futbolcuyla iyi bir bağ kurduğu ve Arda Güler'in bu sebeple kendisini rahat hissettiği kaydedildi. Haber detayında genç futbolcunun idmanlardaki tavrı ve hareketlerinin Lionel Messi'yi anım sattığı dile getirildi.
Arda Güler'in bir sonraki pası, top kendisine gelmeden önce kurguladığının dikkat çektiği vurgulandı. Arda Güler'in öğrenme sürecinde olduğu belirtilirken, utangaç, kararlı ve kibirden uzak bir genç olduğu da ifade edildi.