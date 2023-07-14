Arda'ya Messi benzetmesi

Arda Güler'in Valdebebas'taki tüm çalışanları etkilediği bildirilirken, "Bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumları yapıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin genç futbolcuyla iyi bir bağ kurduğu ve Arda Güler'in bu sebeple kendisini rahat hissettiği kaydedildi. Haber detayında genç futbolcunun idmanlardaki tavrı ve hareketlerinin Lionel Messi'yi anım sattığı dile getirildi.