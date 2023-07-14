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Spor

Arda'ya Messi benzetmesi

İspanyol Marca Gazetesi. Real Madrid'teki 3 gününü değerlendirdiği Arda Güler'in, bir sonraki pası topla buluşmadan önce kurguladığına dikkat çekerek "Tavırları Messi'yi anımsatıyor" yorumunda bulundu.

09:28 . 14/07/2023 Friday
Yeni Şafak
Arda Güler ses getirmeye devam ediyor.

Arda Güler ses getirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ispanya macerası son derece şaşaalı başladı. Real Madrid'in sosyal medya hesabından yaptığı milli futbolcunun paylaşımları etkileşim rekorları kırarken, 18 yaşındaki futbolcu ülke basınında manşetleri süslemeye başladı.


Marca'dan Paul Polo, Arda Güler'in Real Madrid'de geçirdiği 3 günü değerlendirdi. Genç futbolcunun Zidane'ın rulet hareketiyle iki rakibini ekarte edip attığı estetik golün videosunun viral olmasından bahsedildi.


Arda Güler'in Valdebebas'taki tüm çalışanları etkilediği bildirilirken, "Bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumları yapıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin genç futbolcuyla iyi bir bağ kurduğu ve Arda Güler'in bu sebeple kendisini rahat hissettiği kaydedildi. Haber detayında genç futbolcunun idmanlardaki tavrı ve hareketlerinin Lionel Messi'yi anım sattığı dile getirildi.


Arda Güler'in bir sonraki pası, top kendisine gelmeden önce kurguladığının dikkat çektiği vurgulandı. Arda Güler'in öğrenme sürecinde olduğu belirtilirken, utangaç, kararlı ve kibirden uzak bir genç olduğu da ifade edildi.




#Arda Güler
#Real Madrid
#Marca Gazetesi
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