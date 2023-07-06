Arda'yı Modric ikna etti

Fenerbahçe'de sergilediği performansla İspanya'nın dünya devi ekipleri Barcelona ve Real Madrid arasında kelimenin tam anlamıyla bir kapışmaya neden olan Arda Güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı. Genç yıldızın kararında Real Madrid'in yıldız isimleri Hırvat Luka Modric ve Alman Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler etkili oldu.





Real Madrid'in tecrübeli ismi Modric, Arda Güler'e "Gelecek sezon formamı sana devretmek istiyorum" derken, Kroos da Real Madrid'i tercih etmesinin kendisi için en doğru tercih olacağını vurguladı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Real Madrid'de Kurumsal iletişim Direktörü olarak çalışan Roberto Carlos da genç yıldızla bir görüşme yaptı. Arda Güler de bu isimlerle yaptığı görüşmenin ardından Real Madrid'in teklifini kabul etti.





Real Madrid genç yıldıza Fenerbahçe'de bir yıl kiralık olarak kalması yönünde teklif de sundu, ancak Arda, sarı-lacivertli takımda kalmak istemediğini, Real Madrid'e bu sezon katılmak istediğini belirtti. İspanyol ekibi de genç yıldızı bu sezon takıma katılmasına karar verdi.





Real Madrid, Arda Güler ve ailesini kente davet etti.



























