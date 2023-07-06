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Spor

Arda'yı Modric ikna etti

Barcelona ile adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde eflatun-beyazlı ekibin yıldızı Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmesi etkili oldu. Modric'in Arda'ya, "Gelecek sezon formamı sana devredeceğim" dediği öğrenildi.

09:24 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
37 yaşındaki Modric'in sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek.

37 yaşındaki Modric'in sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla İspanya'nın dünya devi ekipleri Barcelona ve Real Madrid arasında kelimenin tam anlamıyla bir kapışmaya neden olan Arda Güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı. Genç yıldızın kararında Real Madrid'in yıldız isimleri Hırvat Luka Modric ve Alman Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler etkili oldu.


Real Madrid'in tecrübeli ismi Modric, Arda Güler'e "Gelecek sezon formamı sana devretmek istiyorum" derken, Kroos da Real Madrid'i tercih etmesinin kendisi için en doğru tercih olacağını vurguladı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Real Madrid'de Kurumsal iletişim Direktörü olarak çalışan Roberto Carlos da genç yıldızla bir görüşme yaptı. Arda Güler de bu isimlerle yaptığı görüşmenin ardından Real Madrid'in teklifini kabul etti.


Real Madrid genç yıldıza Fenerbahçe'de bir yıl kiralık olarak kalması yönünde teklif de sundu, ancak Arda, sarı-lacivertli takımda kalmak istemediğini, Real Madrid'e bu sezon katılmak istediğini belirtti. İspanyol ekibi de genç yıldızı bu sezon takıma katılmasına karar verdi.


Real Madrid, Arda Güler ve ailesini kente davet etti.








#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Luka Modric
1 saat önce
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