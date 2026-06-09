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Arizona'da kavurucu mesai: Milliler akşam saatlerini bekliyor

Arizona'da kavurucu mesai: Milliler akşam saatlerini bekliyor

13:129/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
AA
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Milliler idmanları akşam saatlerinde gerçekleştiriyor.
Milliler idmanları akşam saatlerinde gerçekleştiriyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor.

Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor.


A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı.


Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken, gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca, organizasyon yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.



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