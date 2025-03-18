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Messi kadroda yok

Messi kadroda yok

11:2918/03/2025, Salı
AA
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Messi, Arjantin formasıyla çıktığı 191 maçta 112 gol attı.
Messi, Arjantin formasıyla çıktığı 191 maçta 112 gol attı.

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Brezilya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Lionel Scaloni, ABD ekibi Inter Miami'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlığı nedeniyle 26 kişilik aday kadroya dahil etmedi.


Elemelerde 12 maç sonunda 25 puan toplayan Arjantin, en yakın rakibi Uruguay'ın 5 puan önünde zirvede bulunuyor.


Uruguay'a 22 Mart'ta konuk olacak "Tangocular", 26 Mart'ta ise Brezilya'yı ağırlayacak.


Scaloni'nin milli takıma davet ettiği oyuncular şu şekilde:

Kaleci:
Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Walter Benitez (PSV)

Defans:
Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Facundo Medina (Lens), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (River Plate)

Orta saha:
Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Maximo Perrone (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Benjamin Dominguez (Bologna), Thiago Almada (Olimpik Lyon)

Forvet:
Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Angel Correa (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Santiago Castro (Bologna), Nicolas Gonzalez (Juventus)





#Arjantin Milli Takımı
#Lionel Messi
#Brezilya

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