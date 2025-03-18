Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Brezilya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Lionel Scaloni, ABD ekibi Inter Miami'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlığı nedeniyle 26 kişilik aday kadroya dahil etmedi.
Elemelerde 12 maç sonunda 25 puan toplayan Arjantin, en yakın rakibi Uruguay'ın 5 puan önünde zirvede bulunuyor.
Uruguay'a 22 Mart'ta konuk olacak "Tangocular", 26 Mart'ta ise Brezilya'yı ağırlayacak.