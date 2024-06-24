Lider İspanya son 16'da.
İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu son maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Bu sonucun ardından bir puanla grubu son sırada tamamlayan Arnavutluk turnuvaya veda etti.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.
ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ SONUCU
ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ SONUCU
ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
#İspanya
#Arnavutluk
#EURO 2024
27 dakika önce