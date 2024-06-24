|
Spor

İspanya EURO 2024'te üçte üç yaparak son 16 turuna yükseldi

EURO 2024 B Grubu’nda lider İspanya, Arnavutluk’u 1-0 mağlup ederek son 16’ya yükseldi. Arnavutluk turnuvaya veda etti. Boğalar'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres kaydetti. Arnavutluk - İspanya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:55 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Lider İspanya son 16'da.
Lider İspanya son 16'da.

İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu son maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres kaydetti.


Bu sonucun ardından bir puanla grubu son sırada tamamlayan Arnavutluk turnuvaya veda etti.


Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.


ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ SONUCU


ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Arnavutluk - İspanya maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU



#İspanya
#Arnavutluk
#EURO 2024
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSB son dakika olarak uyarıda bulundu! Bedelli askerlik başvurusu sona eriyor: 2024 bedelli askerlik ne kadar?