62. dakikada Partey ile rakibine karşılık veren Topçular, 70'de Ben White ile beraberliği yakaladı.

Billing'in Arsenal'e attığı gol, Premier Lig tarihinin en hızlı ikinci golü oldu.

Premier Lig'in en hızlı golü Shane Long'un 7. saniyede bulduğu gol olarak rekorun zirvesinde duruyor.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 63 yaptı ve City'nin zaferine rağmen puan farkını korudu. Diğer taraftan Bournemouth ise 21 puanla küme düşme hattında 19. sırada yer aldı.