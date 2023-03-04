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Spor

ÖZET | Arsenal- Bournemouth: 3-2

Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Arsenal 2-0 geriye düştüğü maçı son dakika golüyle 3-2 kazandı. Arsenal- Bournemouth maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:27 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arsenal'in gol sevinci

Arsenal'in gol sevinci

Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Bournemouth'u ağırladı. ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Henüz 9. saniyede kalesinde gol gören Arsenal, Billing'in golüyle 1-0 geriye düştü. 57. dakikada Senesi, Bournemouth adına farkı ikiye çıkardı.

62. dakikada Partey ile rakibine karşılık veren Topçular, 70'de Ben White ile beraberliği yakaladı.

90+8. dakikada golü bulan Nelson takımına galibiyeti getirdi.

Premier Lig'in en hızlı ikinci golü

Billing'in Arsenal'e attığı gol, Premier Lig tarihinin en hızlı ikinci golü oldu.

Premier Lig'in en hızlı golü Shane Long'un 7. saniyede bulduğu gol olarak rekorun zirvesinde duruyor.

Puan farkını korudu

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 63 yaptı ve City'nin zaferine rağmen puan farkını korudu. Diğer taraftan Bournemouth ise 21 puanla küme düşme hattında 19. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth ise aynı haftada sahasında Liverpool ile karşılaşacak.



#Arsenal
#Bournemouth
#Premier Lig
2 saat önce
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ÖZET | Arsenal- Bournemouth: 3-2
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