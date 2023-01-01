Konuk ekip, Marcus Rashford'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, Edward Nketiah'ın 24. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Arsenal, Bukayo Saka'nın 53. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçerken, Manchester United, Lisandro Martinez'in 59. dakikadaki golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Nketiah'ın 90. dakikadaki golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, maçı 3-2 kazarak zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.