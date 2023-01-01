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Spor

ÖZET | Arsenal-Manchester United: 3-2

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nketiah kaydetti. Ayrıca Arsenal-Manchester United maçında, Beşiktaş'tan transfer edilen Wout Weghorst 90 dakika görev yaptı. Arsenal-Manchester United maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

9:17 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Arsenalli oyuncuları gol sevinçleri

Arsenalli oyuncuları gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sezonun formda ekibi Arsenal, şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinden Manchester United'ı Emirates Stadı'nda konuk etti. Mücadeleyi Arsenal, 90. dakikada attığı golle 3-2 kazandı.


Arsenal evinde Manchester United'a geçit vermedi


Konuk ekip, Marcus Rashford'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, Edward Nketiah'ın 24. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Arsenal, Bukayo Saka'nın 53. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçerken, Manchester United, Lisandro Martinez'in 59. dakikadaki golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Nketiah'ın 90. dakikadaki golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, maçı 3-2 kazarak zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.


Arsenal zirvede devam ediyor


Premier Lig'de zirvede yer alan ve puanını 50'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Manchester United ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.


Arsenal'a Manchester United karşısında galibiyeti getiren gol


Arsenal-Manchester United maç özeti






#Arsenal
#Manchester United
#Premier Lig
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