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Spor

Arsenal Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:46 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gabiel Martinelli bu sezon çıktığı 27 resmi maçta, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Gabiel Martinelli bu sezon çıktığı 27 resmi maçta, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Brezilyalı sol kanat forveti Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, açıklamada, "Martinelli'nin uzun vadeli yeni sözleşme imzalamasından memnunuz. Taraftarlarımız formayı her giydiğinde kalitesini, enerjisini görüyor ve antrenmanda her gün aynı şekilde, sıkı çalışması çok olumlu" ifadesini kullandı.


Martinelli ise, "İnanılmaz hissediyorum, yeni sözleşmeyi aldığım için gerçekten mutluyum. Takım için ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak, onlara geri vermek ve onları gururlandırmak istiyorum. Bunu birçok kez söyledim, Arsenal hakkındaki her şeyi seviyorum. Şehri seviyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum, taraftarları seviyorum, kulübü seviyorum ve bu futbol kulübü için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kupalar kazanmamız gerekiyor, bence sadece ben değil, soyunma odasındaki herkes maçlara kazanmak için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için çıkıyor. Onlara, tüm destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon harikalar, stadyumdaki atmosfer inanılmaz ve sadece teşekkür etmek istiyorum. Bu futbol kulübü için her gün yüzde 100 vereceğim" şeklinde konuştu.


  1. Arsenal'da bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyen Martinelli, 7 gol kaydetti. Premier Lig'de 50 puanla zirvede yer alan Arsenal ile en yakın rakibi Manchester City arasında 5 puanlık fark var.



#Arsenal
#Gabriel Martinelli
#Premier Lig
1 saat önce
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Arsenal Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
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