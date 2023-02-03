Martinelli ise, "İnanılmaz hissediyorum, yeni sözleşmeyi aldığım için gerçekten mutluyum. Takım için ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak, onlara geri vermek ve onları gururlandırmak istiyorum. Bunu birçok kez söyledim, Arsenal hakkındaki her şeyi seviyorum. Şehri seviyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum, taraftarları seviyorum, kulübü seviyorum ve bu futbol kulübü için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kupalar kazanmamız gerekiyor, bence sadece ben değil, soyunma odasındaki herkes maçlara kazanmak için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için çıkıyor. Onlara, tüm destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon harikalar, stadyumdaki atmosfer inanılmaz ve sadece teşekkür etmek istiyorum. Bu futbol kulübü için her gün yüzde 100 vereceğim" şeklinde konuştu.