Arsenal'e büyük şok: Soruşturma açılacak

Son dakikada gelen golün ardından Emirates tribünleri adeta çılgına dönerken aynı enerji teknik direktör ve ekibinede yansıdı.Bu sezon taç çizgisindeki davranışlarından dolayı zaten eleştirilen Teknik Direktör Mikel Arteta yedek kulübesinden fırladı ve Arsenal taraftarlarına doğru koştu ve bunu yaparken de yumruklarını havaya kaldırdı.

Kutlamalar kuralların sınırlarını aşmıştır 'IFAB Oyun Kuralları söz konusu olduğunda, kutlamalar kuralların sınırlarını aşmıştır. Bu kurallara göre, bir takımın teknik alanındaki herkes 'sorumlu davranmalı' ve 'özel durumlar dışında kendi sınırları içinde kalmalıdır'.Elbette çok önemli bir son dakika golü ancak kanun önünde 'özel durum' sayılmıyor.Hakem Chris Kavanagh, Arsenal'in kutlamalarını maçtan sonra FA'ya bildirdi, bu da teknik direktör ve ekibinin aşırı olup olmadığına karar vermek için Nelson'ın golü sonrasını araştıracakları anlamına geliyor. Kuralları ihlal ettiğine karar verilirse, hem kulüp hem de ilgili kişiler görevi kötüye kullanmakla suçlanabilir.