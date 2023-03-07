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Spor

Arsenal'e büyük şok: Soruşturma açılacak

İngiltere Futbol Federasyonu, Cumartesi günü Bournemouth'a karşı Reiss Nelson'ın attığı gol sonrası Arsenal'ın kutlamaları hakkında soruşturma açmaya hazırlanıyor.

18:48 . 7/03/2023 Salı
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Yapılan sevinç soruşturma konusu oldu

Yapılan sevinç soruşturma konusu oldu

Premier Lig'de 26. haftada Arsenal-Bournemouth karşılaşmasında Arsenal, Reiss Nelson'ın 90+7'de attığı golle 2-0 geriye düştüğü Bournemouth'a karşı 3-2'lik bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.

Son dakikada gelen golün ardından Emirates tribünleri adeta çılgına dönerken aynı enerji teknik direktör ve ekibinede yansıdı.Bu sezon taç çizgisindeki davranışlarından dolayı zaten eleştirilen Teknik Direktör Mikel Arteta yedek kulübesinden fırladı ve Arsenal taraftarlarına doğru koştu ve bunu yaparken de yumruklarını havaya kaldırdı.

Maçtan sonra The Mirror'a demeç veren Arteta "Koşmaya başladım, nereye koştuğumu bilmiyordum. Taraftarların yüzlerine bakıyorum. Gözlerindeki gülümseme ve neşe. 'Anı' yaşamak harika." dedi.

Soruşturma açıldı

Kutlamalar kuralların sınırlarını aşmıştır 'IFAB Oyun Kuralları söz konusu olduğunda, kutlamalar kuralların sınırlarını aşmıştır. Bu kurallara göre, bir takımın teknik alanındaki herkes 'sorumlu davranmalı' ve 'özel durumlar dışında kendi sınırları içinde kalmalıdır'.Elbette çok önemli bir son dakika golü ancak kanun önünde 'özel durum' sayılmıyor.Hakem Chris Kavanagh, Arsenal'in kutlamalarını maçtan sonra FA'ya bildirdi, bu da teknik direktör ve ekibinin aşırı olup olmadığına karar vermek için Nelson'ın golü sonrasını araştıracakları anlamına geliyor. Kuralları ihlal ettiğine karar verilirse, hem kulüp hem de ilgili kişiler görevi kötüye kullanmakla suçlanabilir.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 2018'de Liverpool'un Anfield'da Everton'a karşı geç bir galibiyet golünün ardından sahaya çıktığı sırada aynı yasalara göre cezalandırılmıştı.




#Arsenal
#Premier Lig
#sevinç
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