Artık puan kaybedemeyiz

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık’a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. A Milli Takım’da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. İngiltere’nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye’nin Karadağ ile İstanbul’da oynadığı mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya’daki kampına katıldı. Grupta bugün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak. A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.