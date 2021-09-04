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Artık puan kaybedemeyiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında bugün Cebelitarık’a konuk olacak. Grupta 8 puanla lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, son 5 resmi maçında hasret kaldığı 3 puana bu kez ulaşmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artık puan kaybedemeyiz
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık’a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

  • Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. A Milli Takım’da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. İngiltere’nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye’nin Karadağ ile İstanbul’da oynadığı mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya’daki kampına katıldı. Grupta bugün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak. A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.
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