Artistik Cimanstik'te altın madalya Adem Asil'in

11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bugün erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi. Milli takımda Adem Asil ve Ahmet Önder madalya için mücadele etti. Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu olurken, Büyük Britanya’dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna’dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcu Ahmet Önder ise finali 78.265 puanla 21’inci sırada sonlandırdı.