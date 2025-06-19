Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı belli oldu

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı belirlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışması iki gün sürdü.
Büyük erkeklerde 18-25, genç erkeklerde 16-17 yaşların katılabildiği organizasyonda toplam 19 sporcu mücadele etti.
Büyük erkeklerde 5, gençlerde ise 3 cimnastikçi milli takıma seçildi. Kadın milli takımları ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda belirlenmişti.
Üniversite Oyunları 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da, EYOF ise 22-27 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.
Milli takıma seçilen cimnastikçilerin isimleri şu şekilde:
Kerem Şener
Mert Efe Kılıçer
Mehmet Ayberk Koşak
Alperen Ege Avcı
Altan Doğan
Ahmet Baki Karadayı
Poyraz Efe Bulut
Ege Ertöz
Bengisu Yıldız
Nazlı Savranbaşı
Ceren Biner
Bilge Tarhan
Atiye Berra Karademir
İnci Kaleköylüoğlu
Yaşam Suğra Akan
İrem Karabalık