Artvin Hopaspor

Bu talebin kabul görmemesi sonrası Balıkesir Atatürk Stadyumu için girişimde bulunulduğunu belirten Çelik, "Yapılan girişimler olumlu sonuçlanmış ve karşılaşma aynı gün ve aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadyumu'na alınmıştır" ifadesini kullandı.