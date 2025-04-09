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Bursaspor'un şampiyonluk maçını oynayacağı şehir belli oldu

Bursaspor'un şampiyonluk maçını oynayacağı şehir belli oldu

16:329/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Balıkesir Atatürk Stadyumu
Balıkesir Atatürk Stadyumu

Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile yapacakları 28. hafta mücadelesinin, Balıkesir'de oynanacağını bildirdi.

Artvin Hopaspor-Bursaspor maçı Balıkesir'de oynanacak


Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak mücadelenin ev sahibi takım stadyumunun tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla İstanbul'a alınmak istendiği anımsattı.


Bu talebin kabul görmemesi sonrası Balıkesir Atatürk Stadyumu için girişimde bulunulduğunu belirten Çelik, "Yapılan girişimler olumlu sonuçlanmış ve karşılaşma aynı gün ve aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadyumu'na alınmıştır" ifadesini kullandı.


Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.





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#Artvin Hopaspor
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