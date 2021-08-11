​Aşı olmayana tribün yasağı​

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyumlara giriş şartlarını yeniden düzenlerken, alınan karar gereği olmayanlar statlara giremeyecek.TFF’nin dün yaptığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

1- T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Kovid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecek.

2- 12 yaşını tamamlamış ve bakanlığın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, maçtan en çok 48 saat önce PCR testi yaptırması ve sonucun negatif olması şartıyla stada girecek. Söz konusu yaş grubuna bakanlık tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, 60 gün içinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecek.

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3- T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Kovid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecek.

4- Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, maçtan en çok 48 saat önce PCR testi yaptırması ve sonucun negatif olması şartıyla stada girebilecek. Kombine sahiplerinin, bakanlık tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, stadlara giriş izni verilmeyecek.

5- Misafir takım seyirci uygulaması 2021-22 sezonu boyunca yapılmayacak. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilecek.

6- Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacak.

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7- Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında seyircilerin stada girişleri, HES kodu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletlerle yapılacak. HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden, protokol tribününe girecekler için ise e-bilet sistemi veya HES üzerinden yapılacak.

8- 2. ve 3. Lig’de seyircilerin statlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu ile yapılacak.

TFF ikinci yaptığı duyuruda da A takım listesine yazılacak oyuncu sayılarını belirledi. Buna göre Süper Lig ve 1. Lig’de 35, 2. ve 3. Lig’de 30 olarak belirlendi.