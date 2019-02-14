Aslan Avrupa'da sahne alıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında bugün Portekiz’in Benfica ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.55’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama’yı UEFA’ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir’in ismi listede yer almadı. Galatasaray’da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray’ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul’a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’de oynanacak. Başkent Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Kazanırsa dalya diyecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında bugün Portekiz’in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

İki takım arasında 4. randevu

Galatasaray ile Benfica, bugün 4. kez karşılaşacak. İlk olarak 6 Kasım 2008 tarihinde UEFA Kupası’nda Portekiz’de oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. İki takım son olarak 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldı. İki ekip de sahalarında 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bugün oynanacak Galatasaray-Benfica maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;