Aslan büyük kâr peşinde

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer turlarına başladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Timur, hem alınacak hem de satılacak oyuncular için görüşmelere başladı.





Arsenal ve Crystal Palace ile Sacha Boey'un transferi konusunda masaya oturacak Erden Timur, 22 yaşındaki Fransız oyuncu için kapıyı 25 milyon eurodan açacak.





Galatasaray, Boey'un yerine ise Mert Müldür'ü düşünüyor. Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki milli oyuncu için teklif edilecek rakam ise 5 milyon euro. Galatasaray, bu transferler gerçekleşmesi halinde hanesine 20 milyon euro artı yazacak.





Yerli kontenjanı önemli





8+3 kuralının süreceğini açıklanmasının ardından Galatasaray, yerli isimlere yöneldi. Sezon başında da istenilen ancak alınamayan ve bu sezon bileğinden sakatlanan Mert, bir maçta forma giyerken piyasa değeri 5 milyon euroya kadar geriledi. Kaan Ayhan transferinde Sassuolo ile sıcak ilişkiler kuran sarı-kırmızılılar bunu Mert pazarlıklarında kullanacak.











