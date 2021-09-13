Spor Aslan evine geri dönüyor
FUTBOL FUTBOL

Aslan evine geri dönüyor

Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslan evine geri dönüyor
Türk Telekom Stadyumu

Sarı-kırmızılı taraftarların tribün hasreti sona eriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lazio ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim ve Recep Tayyip Erdoğan statlarında oynamıştı.

Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi
SPOR
Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.