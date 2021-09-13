Aslan evine geri dönüyor

Sarı-kırmızılı taraftarların tribün hasreti sona eriyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lazio ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim ve Recep Tayyip Erdoğan statlarında oynamıştı.
HASRET BİTİYOR! 😍
1️⃣2️⃣4️⃣ gün sonra muhteşem Galatasaray taraftarıyla yeniden evimizde buluşuyoruz.
🎫 Lazio maçı biletleri yarın saat 11.00’de, 2019-20 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak.
🔗 https://t.co/L1d4yjb2Ww pic.twitter.com/9C0X8GanLQ
HASRET BİTİYOR! 😍