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Spor

Aslan play-off için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, bugün sahasında adını play-off turuna yazdırmak için rövanş maçına çıkacak.

09:22 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Maç Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.


Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak


Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.


Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adalan'nın Klaksvik eşleşmesinden galibi ile karşılaşacak.


Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Muhamedbegovic, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Pedro


Torreira formaya kavuşuyor

İsimleri UEFA listesine bildirilmeyen yeni transferlerden Tete ve Kerem Demirbay bugün Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanşta kadroda olamayacaklar. Ligin ilk haftasında Kayseri deplasmanında oyuna ikinci yarıda dahil olan Zaha'nın ise daha fazla süre alması planlanıyor.


Sezon başında sakatlanan Torreira da sonunda formasına kavuşuyor. Geçen iki maçta kulübede oturan Uruguaylı dinamonun bugün teknik direktör Okan Buruk tarafından ilk 11 sahaya sürülmesi bekleniyor.


Galatasaray'da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wİlfried Zaha, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkmış olacak.




#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#NK Olimpija Ljubljana
#play off
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